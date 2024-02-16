劉錚質疑亞洲盃集訓僅7人像臨時湊隊 籃協：加強溝通

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（中央社記者陳容琛台北16日電）台灣男籃將於下週出戰2025亞洲盃資格賽，沒想到卻出現訓練只剩下6、7名球員情況，中華籃協今天發表聲明解釋，並強調會再加強與球員溝通。

台灣男籃將於22日在台北和平籃球館首戰來訪的紐西蘭，不過本週台灣職籃P.LEAGUE+、T1聯盟皆有安排賽程，在部分球員必須回到母隊準備比賽情況下，導致訓練只剩下6、7名球員，也讓旅外球星劉錚在社群媒體提出質疑，「就像是臨時組湊有意願的人去打這個比賽，人都不齊我們要怎麼磨合。」

對此中華民國籃球協會透過聲明解釋，這次徵召球員時，總教練首先尊重球員意願，並同步發文詢問球團是否同意徵召該隊球員，「3個聯盟賽程也必須調整，同時必須兼顧球員代表母隊出賽及旅外球員可以配合返台的時程。」

籃協指出，集訓時間配合球員代表所屬球隊出賽，又適逢年假，所以教練團擬定權宜訓練方式，加上訓練計畫通過選訓會議和體育署經費審查，最後確認5日報到展開集訓。

不過，籃協表示，集訓期間因5至18日部分球員必須代表所屬球隊出賽，「這也是徵召球員時各球團要求，教練團應有充分與球員溝通說明。」

針對球員失能險部分，籃協表示，在體育署全面支持下，所有比賽均有為球員投保失能險，只是礙於目前保險公司規定，投保上限無法滿足球員需求，「仍不斷積極與保險公司尋求解決方案。」

最後籃協透露，會再加強跟球員溝通免得造成誤會，也不會抹煞大家的努力，「畢竟代表隊的成功，必須要靠大家一起努力才能完成。」（編輯：張雅淨）1130216