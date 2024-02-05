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歸化球員阿提諾續約進度 籃協：農曆年後有結果

2024/2/5 17:13
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（中央社記者黎建忠台北5日電）要參加亞洲盃資格賽第一階段的台灣男籃代表隊今天報到，歸化球員阿提諾也在名單當中。中華籃協副秘書長張承中透露，和阿提諾談續約已到一個段落，最慢農曆年後就會有結果。

中華民國籃球協會和阿提諾（William Artino）的合約早在去年底就到期，儘管阿提諾當時仍是台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新竹攻城獅的球員，但籃協仍持續和他保持續約的管道。

不過，1月底攻城獅和阿提諾達成離隊協議，因此籃協也加快談約進度，雙方就合約內容還有一些需要協商的部分。張承中在接受媒體訪問時透露，阿提諾已經跟台灣男籃一起打球2年多了，只要完成續約晚一點加入集訓應該也不會有問題。

張承中提到，目前就是已經提出最大誠意、最大善意的合約，只是內容還不方便對外公布，就再給阿提諾一點時間，「不過如果最後真得談不成的話，也不排除純本土會是一個參賽的選項。」

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張承中也指出，過去台灣男籃的歸化球員都是簽比較長的合約，但未來可能會改變一下思維，「將來或許會朝著多點開花的方式去找歸化球員，盡可能走短約的方式，讓選訓委員或者教練有更多選擇，這點日本籃協的作法就值得借鏡，只不過這還是得看體育署的想法和態度。」

除了歸化球員的部分，籃協在體育署的核定之下，找來義大利籍的外籍教練圖西（Gianluca Tucci），他預計在亞洲盃資格賽第一階段就會以助教的身分隨隊，後續的賽事就很可能接掌兵符。（編輯：李亨山）1130205

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