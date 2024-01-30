阿提諾離開PLG攻城獅 歸化球員續約籃協正在談

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（中央社記者黎建忠台北30日電）PLG新竹攻城獅今天正式宣布和洋將阿提諾達成離隊協議，加上他和籃協歸化球員合約也到期，未來動向成謎。中華籃協副秘書長張承中強調都有掌握狀況，會和阿提諾持續溝通。

台灣職籃P.LEAGUE+聯盟新竹攻城獅今晚7時將和T1職業聯賽的台啤永豐雲豹進行一場跨聯盟的「大獅風雲賽」交流賽事，這也是前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）短期效力雲豹的最後一場比賽，沒想到也是阿提諾（William Artino）的最終戰。

攻城獅球團發出聲明表示，阿提諾自第3季加入攻城獅後，共在PLG聯盟出賽31場賽事，場均可貢獻19.3分、14.8籃板，無論是在場上或場下皆展現十足拚勁，在攻守兩端為團隊帶來充沛能量，球團非常感謝阿提諾的無私貢獻。

失去PLG職業戰場的阿提諾，和中華民國籃球協會的歸化球員合約也在去年底到期，雙方至今還在就續約努力溝通中。

張承中透露，攻城獅有跟籃協保持聯絡，「所以我們一直都有掌握狀況，歸化球員於非國家隊組、訓、賽事期間的狀況，絕對是籃協關注及考量的重點，目前籃協仍在與阿提諾溝通續約中。」（編輯：張雅淨）1130130