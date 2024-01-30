阿提諾離開攻城獅後將返美 下一步動向未明

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（中央社記者黃巧雯新竹30日電）台灣男籃歸化洋將阿提諾與台灣職籃P.LEAGUE+新竹御頂攻城獅達成離隊協議，預計2月初返美，對於未來是否再披上台灣男籃戰袍，阿提諾今天表示，一切還在討論中，下一步還不確定。

31歲的阿提諾（William Artino）2018年來台打球，加入東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家，後來還曾效力於台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹，2022年成為攻城獅一員至今。而他在2021年完成入籍台灣，並領到身分證，成為台灣男籃歸化球員，去年杭州亞運曾披上台灣隊戰袍，幫助台灣隊拿下第4名。

阿提諾本季繼續效力攻城獅，但至今僅出賽3場，攻城獅今天突然拋出洋將阿提諾將離隊的震撼彈，總經理張樹人接受媒體聯訪時表示，考量上場時間有限，加上阿提諾認為近年來因待在台灣隊或打職籃緣故，甚少返美，「他覺得身心俱疲，想要回美國先休息一段時間。」

從2018年來台至今，阿提諾見證台灣籃壇蓬勃發展以及2大職籃聯盟成立，他感性地說，台灣是非常好的地方，對他而言，台灣就像是另外一個家。

亞洲盃男籃資格賽將於2月下旬登場，但阿提諾與台灣男籃合約已經告一段落，中華民國籃球協會副秘書長張承中表示，目前籃協仍在與阿提諾溝通續約中，預計2月5日公布亞洲盃資格賽球員參賽名單。

談到未來是否還會效力台灣男籃，阿提諾並未給予明確答案，他說：「不是很確定，一切要等經紀人後續接觸，才能說明。」

攻城獅今晚在新竹縣體育館，與T1聯盟台啤永豐雲豹展開大獅風雲賽，攻城獅賽前也為阿提諾舉辦感謝儀式，並播放影片致敬，阿提諾表示，「感謝球迷的支持，希望大家未來能繼續支持攻城獅。」

阿提諾離開攻城獅後，張樹人透露，阿提諾預計2月初先前往日本與妻子、小孩會合，隨後再一同返美。（編輯：張雅淨）1130130