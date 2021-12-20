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阿提諾領到身分證 期待代表台灣男籃出賽

2021/12/20 16:58（12/20 18:47 更新）
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台灣籃壇期盼的歸化中鋒阿提諾（左）完成入籍手續，20日取得身分證，明年2月世界盃亞洲區資格賽起將可代表台灣男籃出征。（中華籃協提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月20日
台灣籃壇期盼的歸化中鋒阿提諾（左）完成入籍手續，20日取得身分證，明年2月世界盃亞洲區資格賽起將可代表台灣男籃出征。（中華籃協提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月20日
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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣籃壇期盼的歸化中鋒阿提諾完成入籍手續，今天取得身分證，明年2月世界盃亞洲區資格賽起將可代表台灣男籃出征，阿提諾表示，很榮幸能成為台灣人，期待代表台灣男籃出賽。

繼戴維斯（Quincy Davis）後，台灣籃壇再有歸化球員，中華民國籃球協會今天發布新聞稿，在美國籍中鋒阿提諾（William Artino）表達歸化意願後，一路受到相關單位人士大力奔走與鼎力支援，才讓阿提諾順利抵台，完成歸化手續，正式成為「新台灣人」，加入台灣男籃。

「新台灣人」阿提諾2日搭機抵台，今天在籃協副秘書長李雲翔及台灣男籃翻譯的陪同下領取台灣身分證，他興奮地表示，感謝籃協及相關人士幫忙，「這一切的努力都值得了」。

阿提諾分享等待歸化過程，經歷超過一年的時間，他透露，「等待的歷程很艱辛，過程中也有其他國家對我提出邀請但我都拒絕了，因為我只想來台灣，台灣可以說是我理想中第2個家，這邊的文化環境我和我的太太都非常喜歡」。

阿提諾明年2月世界盃亞洲區資格賽起將可代表台灣男籃出征國際賽，成為台灣隊的禁區屏障，他表示，很榮幸能成為台灣人，並有機會代表台灣出賽，很期待穿上台灣男籃球衣的那一刻。

籃協指出，阿提諾在台期間，將媒合他在各職籃聯盟或超級籃球聯賽（SBL）的出賽機會，讓台灣球迷能夠再次欣賞阿提諾的精湛球技。

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由於已有多支職籃隊伍表達網羅阿提諾意願，為配合國家隊徵召與參賽義務，籃協日前已表示，阿提諾加盟職籃隊伍須與籃協簽署三方合約，並以國家隊行程為優先考量。

台灣男籃2022年預定將參加2月下旬在日本舉辦的2023世界盃亞洲區資格賽第1輪第1、2階段，6月底世界盃亞洲區資格賽第1輪第3階段、7月印尼亞洲盃男籃賽、9月杭州亞洲運動會等賽事。（編輯：張雅淨）1101220

台灣籃壇期盼的歸化中鋒阿提諾完成入籍手續，20日取得身分證，正式成為「新台灣人」，明年2月世界盃亞洲區資格賽起將可代表台灣男籃出征，阿提諾表示，很榮幸能成為台灣人，並有機會代表台灣出賽，很期待穿上台灣男籃球衣的那一刻。（中華籃協提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月20日
台灣籃壇期盼的歸化中鋒阿提諾完成入籍手續，20日取得身分證，正式成為「新台灣人」，明年2月世界盃亞洲區資格賽起將可代表台灣男籃出征，阿提諾表示，很榮幸能成為台灣人，並有機會代表台灣出賽，很期待穿上台灣男籃球衣的那一刻。（中華籃協提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月20日
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