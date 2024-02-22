亞洲盃資格賽台灣男籃輸紐西蘭 劉錚：我們不差

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（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣男籃今天在2025亞洲盃資格賽第1階段的首戰以69比89不敵紐西蘭，不過「台灣隊長」劉錚認為，整體表現非常棒，「我們每名球員都不差。」

迎戰身材高大的強敵紐西蘭，台灣男籃在前3節展現十足韌性，持續緊咬比分，可惜在第4節中間失誤增加，且在進攻端面臨低潮時未能及時調整，加上紐西蘭外線輪番開砲，才導致最後以20分之差吞敗。

攻下全隊最高20分的劉錚認為，今天整體表現非常棒，「前3節比分很膠著，面對對手針對性的防守，我們必須做更多調整，把其他人的優勢發揮出來，這是比較可惜的地方。」

他指出，雖然全員到齊的集訓時間很短，但其實每名球員並不差，「需要更多時間讓我們磨合。」

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總教練桑茂森表示，賽前有設定一些策略，前3節半球員們也都盡全力，無奈雙方身材上的差異，讓台灣球員在對抗上要花很多心力，「球員表現地非常好，相信下次對到他們能有不一樣的火花，希望再遇到像紐西蘭這樣的強隊。」

針對集訓的時間比較短，桑茂森指出，被徵召的球員在母隊都是很棒主力，不過因為來自不同聯盟，搭配起來的打法比較單調一點，也讓對手容易針對性防守，「但集訓時間短讓大家比較亢奮，畢竟很接近比賽，其實大家都很期待打國家隊，整個集訓也都很投入。」（編輯：戴光育）1130222