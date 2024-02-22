台灣男籃25日作客菲律賓 籃協祭獎金激勵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣男籃今天雖在2025亞洲盃資格賽以69比89不敵紐西蘭隊，但中華民國籃球協會副理事長李忠恕已發出新台幣200萬元激勵獎金，並承諾如果25日客場擊敗菲律賓隊再發200萬元。

台灣男籃面對身材高大的強敵紐西蘭，打了3節半好球，可惜第4節中間失誤增加，加上紐西蘭在外線輪番開砲，最後以20分之差在主場吞敗，結束2025亞洲盃資格賽第1階段首戰，接著將作客菲律賓。

台灣男籃總教練桑茂森表示，登錄名單首要考量球員健康，預計仍會維持晚間先發陣容，包含球員林俊吉、劉錚、林信寬、王皓吉及謝宗融，「這套先發的磨合速度快，由劉錚帶領大家。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

去年歷經成都世界大學運動會洗禮的林俊吉通過對戰各國好手，在擋拆後的投籃提升很多，本季扛起台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）福爾摩沙夢想家隊主控，上場18分鐘，貢獻9分，表現不俗。

林俊吉表示，集訓時間太短，要整合的東西太多，但這場打完後對征戰客場更有信心；台灣隊長劉錚說，與大部分球員都沒搭配過，一直提醒大家多溝通、多講話，鼓勵大家讓隊友了解內心想要的東西，「他們願意聽取意見，彼此溝通很好。」（編輯：李明宗）1130222