男籃亞洲盃資格賽22日開打 林俊吉19日歸隊備戰

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）男籃亞洲盃資格賽將登場，台灣男籃22日將在主場台北和平籃球館迎戰紐西蘭，PLG福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天說，上週剛報到時身體有點無法負荷，目前好很多，預計19日歸隊備戰賽事。

2025亞洲盃男籃資格賽開打在即，但台灣隊隊長劉錚15日在臉書發文透露，僅有6、7人到場練球，也點出現階段面臨的前置作業問題。

效力於台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙夢想家的林俊吉接受媒體聯訪時透露，儘管開訓首日未到，但隔日即加入台灣隊練球至小年夜（8日），他坦言，由於首次在季中被徵召參加賽事，一開始覺得身體有點無法負荷，經過上週調整後，目前狀況已經好很多。

不過，由於母隊本週還有賽事，包括今天客場出戰台北富邦勇士，林俊吉透露，先前已與台灣隊教練團溝通，並已提前告假，預計19日歸隊練球，準備22日開打的比賽。

亞洲盃資格賽共24隊分成6組，分組前2名直接晉級亞洲盃會內賽，分組第3名則需參加外卡賽，台灣隊被分到B組，同組對手包括香港、菲律賓、紐西蘭。

中華民國籃球協會今天公布售票資訊，年代售票系統將於19日中午12時開賣門票，若門票預售有剩餘，22日比賽當天下午5時將於現場販售。（編輯：李亨山）1130217