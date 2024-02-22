亞洲盃籃球資格賽首戰 台灣男籃主場不敵紐西蘭

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（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣男籃今天征戰2025亞洲盃資格賽第1階段的首戰，雖然隊長劉錚攻下全隊最高20分，最後仍以69比89不敵紐西蘭，無緣在主場搶勝。

台灣隊日前公布13人名單，由隊長劉錚領軍，其餘包含游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、謝亞軒、張家禾、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正及謝宗融，只是外界關注的歸化球員阿提諾（William Artino），確定未在本階段的出賽名單內，導致台灣男籃必須以全本土應戰，讓禁區戰力拉警報。

此役迎戰身材高大的強敵紐西蘭，台灣隊先發5人依序為林俊吉、劉錚、林信寬、王皓吉及謝宗融，總教練桑茂森透露，這次的台灣隊擁有不俗的外線能力，期許運用速度戰壓迫對手。

雖然開賽被紐西蘭連得4分，但台灣隊立刻靠著林俊吉的3分破網首開紀錄，板凳出發的高錦瑋同樣有貢獻，首節打完以20比26落後。次節台灣隊的投籃手感加溫，無懼紐西蘭的禁區優勢，不斷給予對手壓力，尤其在林信寬投進壓哨3分球的情況下，半場打完僅以1分落後，展現十足的拚戰精神。

易籃後，即便第3節被紐西蘭擴大領先優勢，不過台灣隊第4節仍展現韌性，持續緊咬比分。可惜紐西蘭在外線輪番開砲，加上台灣隊失誤增加，讓落後分差擴大，最後以69比89吞敗

此役「台灣隊長」劉錚全場16投8中，包含投進4顆3分球，攻下全隊最高20分，而林俊吉、林正皆挹注9分，林信寬則貢獻8分。（編輯：李亨山）1130222

亞洲盃男籃資格賽台灣男籃隊22日晚間在台北和平籃球館迎戰紐西蘭隊，台灣球員劉錚（左）上半場外線發威，攻下全隊半場最高的14分。中央社記者王騰毅攝 113年2月22日

亞洲盃男籃資格賽22日晚間在台北和平籃球館由台灣與紐西蘭交手，台灣好手們場上全力搶分，游艾喆（中）切入挑戰對手禁區。中央社記者王騰毅攝 113年2月22日

亞洲盃男籃資格賽22日在台北和平籃球館由台灣男籃迎戰來訪的紐西蘭隊，台灣隊長劉錚（持球者）雖攻下全隊最高的20分，但全隊在第4節被拉開比數，終場以69比89吞敗。中央社記者王騰毅攝 113年2月22日

亞洲盃男籃資格賽22日晚間在台北和平籃球館由台灣與紐西蘭交手，台灣好手們場上全力搶分，游艾喆（中）切入挑戰對手禁區。中央社記者王騰毅攝 113年2月22日

台灣男籃22日征戰2025亞洲盃男籃資格賽第1階段首戰，在台北和平籃球館迎戰紐西蘭隊，總教練桑茂森（後中）場邊執教。中央社記者王騰毅攝 113年2月22日

亞洲盃男籃資格賽22日晚間在台北和平籃球館上演台灣與紐西蘭之戰，場邊大批地主球迷賣力為台灣球員們加油打氣。中央社記者王騰毅攝 113年2月22日