台灣男籃集訓爭議 體育署長：比照中職模式建SOP

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（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣男籃將於本週出戰2025亞洲盃資格賽，卻爆發集訓人數不足、保險未符合職業選手需求等爭議，體育署長鄭世忠透露，期盼比照中職模式建立SOP。

台灣男籃將於22日在台北和平籃球館首戰來訪的紐西蘭，不過上週末在台灣職籃P.LEAGUE+、T1聯盟皆有安排賽程，導致集訓人數不足，引發外界熱議。體育署長鄭世忠今天接受媒體聯訪時表示，已經與中華民國籃球協會達成共識，將比照中華職棒的組訓專案計畫。

專案計畫包含情蒐、防護、體能訓練、運科監控等方面，甚至邀請國際優秀教練短期來台灣指導，讓職業球團有意願將選手交給國家隊。同時，集訓、參賽相關規劃細節及球員權利義務，籃協必須事先提供給教練、選手，維護球員知情的權利，並盡力協調、溝通。

目前籃協採取國際賽前3週集訓方式，但有可能比賽前1週才全員到齊，鄭世忠期盼建立SOP（標準作業程序），甚至在賽前提供協議書，「雙方應是合作夥伴，而非上對下的方式。」

此外，除了國際賽的賽前集訓，鄭世忠提到，總教練應搭配國內大專盃與職籃賽事期程，規劃國家隊全年度的平日集訓時間，並附帶進退場機制，以組成最佳國家隊陣容。

籃協副秘書長賈凡指出，亞洲盃資格賽的每個階段皆會滾動式調整24人名單，並與球員的母隊確認是否配合徵召、集訓，「這個階段卡在賽季，下一階段預計在11月，我們絕對會提早與球團溝通，提早進入集訓規劃，避免再發生球員無法到齊的狀況。」（編輯：李亨山）1130220