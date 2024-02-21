張宗憲稱手指斷掉只賠3萬 籃協：有支付醫療費用

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）亞洲盃台灣男籃組訓過程風波不斷，曾入選台灣隊的張宗憲在社群平台發文寫道，過去手指斷掉，理賠上限僅3萬元。中華籃協今天說，當時並無保險公司承保團體失能險，但協會有給付醫療費用。

2025亞洲盃男籃資格賽明天將開打，台灣男籃將在主場台北和平籃球館迎戰紐西蘭，而台灣隊隊長劉錚日前先是提出集訓到場練球人數過少以及保險問題，效力於台灣職籃P. LEAGUE+富邦勇士隊的張宗憲也曾發文感慨，「15年過去了，保險還沒搞定。」

張宗憲昨天再度在社群平台分享過去自身經驗，他透露，過去手指斷掉，詢問中華民國籃球協會後得知只保了基本保險，理賠上限新台幣3萬元，且3萬元還進了協會帳戶。

籃協今天發布新聞稿表示，張宗憲在民國103年美國移地訓練時受傷，美國就醫費用折合新台幣26萬5000元，為向美國醫院取得相關單據，往返耗時，後來在105年11月取得單據後，由籃協直接支付予美國醫院，因收據取得時間較晚，台灣保險公司無法理賠。

籃協說明，因此當時張宗憲在美國醫療費用由籃協自籌給付，但因時間較為久遠，目前協會正向保險公司申請當時相關單據和協會給付資料作為佐證。

針對張宗憲過去參加台灣隊期間保險問題，籃協解釋，當時並無保險公司承保「團體失能險」，籃協僅能為球員投保實支實付傷害醫療保險。

籃協指出，理賠分為2種方式，球員就醫若先支付費用，球員憑就醫收據由籃協轉交保險公司申請理賠；或是球員就醫時，直接由籃協支付球員醫療費用，再由保險公司依核實單據支付籃協，其餘保險公司無法給付的費用，籃協也會憑球員提供的就醫收據給付。（編輯：張雅淨）1130221