比照棒球幫籃球國手保險 潘文忠：以此方向進行

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（中央社記者王揚宇台北20日電）民進黨立委莊瑞雄今天質詢指出，台灣男籃將出戰2025亞洲盃男籃資格賽，但籃球國手感嘆保險等問題沒處理好，他建議可比照棒球國手模式設計相關保險商品，保護籃球國手權益。教育部長潘文忠說明，現在以這樣的方向進行。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。

莊瑞雄質詢時提及台灣男籃22日將在主場台北和平籃球館迎戰紐西蘭，照理說現在應該是球員士氣高昂的時候，但旅外球星、國手劉錚在社群媒體發文感嘆，歸化、保險等國家對老問題都沒處理好，球員如何全心全意為國爭光。

莊瑞雄強調，運動員的職業生涯並不是很長，可能一個傷勢就會讓職業生涯報銷，因此運動員代表國家參賽是一種賭注，選手希望可以平安健康，而過去國手參加國際賽受傷的案例不只一次。

莊瑞雄指出，棒球好手羅嘉仁2015年參加國際賽受傷，賽季報銷，但有與保險公司協議，理賠金額按照月薪給付，反觀籃球國手張宗憲2017年效力國家隊時，在一場友誼賽受傷，治療期間無人聞問。

針對莊瑞雄詢問籃球國手的球員保險進度為何，潘文忠說明，關於選手保險問題，在主要的棒球與籃球部分，有透過職業聯盟選手參賽情況，確實過去在保險上，尤其是籃球碰到一些瓶頸，棒球已發展出一套模式，而幫籃球選手保險有薪資高低不同及薪資保密等情況。

莊瑞雄不滿潘文忠的說法，也說連他都知道球員合約，教育部跟協會難道不知道，而且以劉錚為例，最近一份公開合約，平均月薪為新台幣375萬元，若受傷造成損失，以現在籃協談的保險版本月領5萬元，跟劉錚的月薪要如何比較，難怪球員會有疑慮。

潘文忠表示，體育署長鄭世忠積極跟工會了解，發現棒球都可以有好的保險制度。莊瑞雄接續說，「是阿，你就抄過來就好」，仿照棒球來設計相關保險商品。潘文忠回應，「對！現在以這樣的方向進行」。（編輯：張若瑤）1130220