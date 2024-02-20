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台灣男籃歸化人才短缺 籃協盼內政部「開綠燈」

2024/2/20 18:28（2/20 18:43 更新）
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亞洲盃資格賽台灣男籃代表隊5日正式報到，第一階段15人集訓名單中9名球員到場。（中央社檔案照片）
亞洲盃資格賽台灣男籃代表隊5日正式報到，第一階段15人集訓名單中9名球員到場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北20日電）第1階段的2025亞洲盃資格賽，台灣男籃確定以全本土應戰。中華籃協副秘書長賈凡表示，歸化人才不夠，期盼內政部可以「開綠燈」。

隨著阿提諾（William Artino）未在本階段2025亞洲盃男籃資格賽的13人名單內，台灣男籃確定以全本土應戰，22日將在台北和平籃球館面對身材高大的紐西蘭，讓禁區戰力拉警報。

中華民國籃球協會副秘書長張承中昨天接受媒體聯訪時表示，仍會帶著最大誠意、善意與阿提諾溝通，並拋出「多點開花」尋找歸化球員，採取短約模式，借鏡日本籃協做法，「畢竟雞蛋不能都放在同一個籃子。」

由於過往的戴維斯（Quincy Davis）、阿提諾皆是以功勳方式成為歸化球員，籃協副秘書長賈凡今天進一步解釋，內政部與體育署沒有個案通過機制，導致歸化人才不夠，因此希望體育署往上呈報，比照戴維斯、阿提諾模式「開綠燈」，「待滿2年之後，利用功勳方式，提早成為歸化球員。」

不過，擔心歸化球員拿到台灣國籍後做其他事，賈凡也能了解內政部態度較為謹慎，「但我們可以有效管理，拿到身分證後只允許代表台灣隊，而不是再到其他國家成為亞洲外援。」他強調，仍會與體育署繼續努力，積極找到更多歸化人才。

體育署長鄭世忠表示，對於歸化球員樂見其成，「選手好壞交給籃協做專業判斷，我們在薪資部分提供協助，給予最大行政支持。」（編輯：李亨山）1130220

#內政部
#阿提諾
#賈凡
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