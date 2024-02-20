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台灣男籃歸化人才短缺 內政部擬修國籍法放寬居留年限

2024/2/20 20:16（2/20 20:45 更新）
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台灣男籃歸化人才不夠，內政部20日回應，將提國籍法修法，放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限。（圖取自Unsplash圖庫）
台灣男籃歸化人才不夠，內政部20日回應，將提國籍法修法，放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳俊華台北20日電）台灣男籃歸化人才不夠，籃協盼能「開綠燈」。內政部今天說，將提國籍法修法，放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限，讓優秀外籍籃球選手來台2年，就可申請以高級專業人才歸化。

第1階段的2025亞洲盃資格賽，台灣男籃確定以全本土應戰。中華籃協副秘書長賈凡表示，歸化人才不夠，期盼內政部可以「開綠燈」。

內政部戶政司答覆中央社記者詢問時表示，查現行國籍法規定，歸化者須對國家有具體重大貢獻，才得以殊勳方式歸化，並免喪失原有國籍。國籍法也規定，經中央主管機關推薦的高級專業人才歸化者，經內政部審查通過，也可免喪原屬國籍。因殊勳歸化是適用對國家有具體重大貢獻者，沒有以「來台待滿2年」為要件。

戶政司指出，至於高級專業人才部分，內政部為使優秀外來人士歸化中華民國更友善便利，已提出國籍法修正草案，擬放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行的繼續3年每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年，或曾在中華民國領域內合法居留繼續5年以上。

戶政司表示，如果未來修法通過，優秀外籍籃球選手來台2年就可申請以高級專業人才歸化，為台灣在國際比賽爭光。（編輯：林興盟）1130220

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