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蔡其昌談國家隊選手權益 若籃協需要中職願協助

2024/2/21 14:59
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）亞洲盃資格賽台灣男籃隊近日有集訓、保險等問題，中職會長蔡其昌表示，選手代表國家比賽，應該讓他們無後顧之憂，如果籃協需要中職提供協助，非常願意全力幫助這件事情。

教育部長潘文忠昨天在立法院接受質詢時表示，選手保險問題主要是棒球與籃球部分，確實過去在保險上，尤其是籃球碰到一些瓶頸，棒球已發展出一套模式，而幫籃球選手保險有薪資高低不同及薪資保密等情況。

中職今天進行新春團拜，中職會長蔡其昌被問到相關議題時表示，在台灣從小在學校時，體育這環就常常被忽略，「體育文化如此，球員出社會之後得到的保障都非常少，這幾年來大家一起為球員權益爭取、發聲，我過去在立法院也是全力捍衛選手權利。」

蔡其昌指出，剛上任中職會長時，與球員工會簽團體協約就是重中之重的事情，「有規定中職選手參與國家隊權利、義務是什麼，選手不再只是被扣上為國爭光的帽子，其他一概不管，這是不對的。」

蔡其昌舉例，去年世界棒球經典賽時，所有聯盟人員一起服務選手，規格甚至超越美國大聯盟，「選手代表國家出賽，應該讓他們無後顧之憂，這是讓選手獲得好成績很重要的一環。」

關於籃協目前的狀況，蔡其昌認為不便多談，不過他也說：「有很多案例可以參考，如果需要中職協助、提供經驗，我們很願意全力幫助這件事情，如何幫助選手是我們該做的，棒球運動已經研議出一套SOP制度。」

世界棒球12強賽將於今年11月10日至24日舉行，蔡其昌表示，根據去年經典賽經驗，有向體育署提出一級國際賽事精進計畫，主要是過去情蒐時間緊迫、資料不齊全，「這個缺點這次我們提早來因應，情蒐小組之前已經去加勒比海大賽，接下來重點會放在旅外球員的狀況。」（編輯：張雅淨）1130221

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