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巴黎奧運後勤支援有著落 體育署預計3月簽約

2024/2/1 17:34（2/1 18:16 更新）
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教育部體育署主秘呂忠仁（中）和競技運動組長藍坤田（右）1日出席例行記者會，針對巴黎奧運台灣代表團的後勤支援，包括診所、運動中心、可開伙的民宿進行最新進度報告。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月1日
教育部體育署主秘呂忠仁（中）和競技運動組長藍坤田（右）1日出席例行記者會，針對巴黎奧運台灣代表團的後勤支援，包括診所、運動中心、可開伙的民宿進行最新進度報告。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月1日
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（中央社記者黎建忠台北1日電）巴黎奧運將在今年7月登場，教育部體育署今天在例行記者會上，透露選手最關心的後勤支援部分，包括可開伙的民宿、診所、運動中心，預計3月底能完成簽約。

2018年雅加達亞運，體育署租下蘇丹公寓當作中繼站，提供選手多樣化服務，包括烹煮充滿台灣味的魯肉飯、排骨飯等，也提供選手賽後的按摩及治療服務而大受好評。

即將在今年7月26日登場的巴黎奧運，體育署同樣包下長榮桂冠酒店40間房間當作中繼站，但由於飯店無法使用明火，因此體育署另行找到可以開伙民宿，同樣會提供台灣家鄉味讓選手解饞。

另外，今年體育署長鄭世忠相當關注擴大後勤支援的服務，因此將另行租用一家當地的診所及運動中心，給台灣代表隊選手在賽前訓練、賽後治療及恢復上有更完善的照護。

體育署競技運動組長藍坤田接受中央社訪問時提到，目前診所和民宿都已經進入最後的租用合約討論階段，「至於運動中心由於租借決定權在該市的市長身上，加上現在有另一個國家也想搶，因此預計可能等到3月底才會確定。」

上屆東京奧運台灣共有68名運動員取得18種運動的參賽資格，而今年巴黎奧運台灣已確定取得7種運動、19個參賽席次，未來包括羽球、舉重、柔道、射箭、高爾夫等，都還有機會繼續增加名額。

藍坤田透露，目前體育署謹慎樂觀，「希望能朝著上屆東京奧運的參賽人數規模而努力，相信在各單項賽事資格結算前，還會有更令人振奮的好消息。」（編輯：李亨山）1130201

#巴黎奧運
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