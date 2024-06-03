PLG林書豪33分展球星價值 國王勝夢想家晉總冠軍賽

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（中央社記者黎建忠台北3日電）PLG新北國王今天在季後賽首輪主場迎戰夢想家，靠著當家球星林書豪貢獻33分、10籃板、6助攻帶領下，以97比88獲勝，順利在系列賽以4比2淘汰對手，如願闖進總冠軍賽。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟總冠軍賽將於6月9日開打，首戰將在例行賽戰績較佳的桃園璞園領航猿主場迎戰新北國王。

帶著系列賽3比2優勢回到主場作戰的國王，首節和對手福爾摩沙夢想家展開進攻對轟，夢想家靠著9投6中的三分球攻勢，以33比31領先。

不過從第2節起，雙方命中率急凍，半場結束2隊打成56比56平手；第3節雙方攻勢相當，國王拉出一波9比0攻勢後，長達5分多鐘沒有得分，讓夢想家第3節結束時再以70比68領先。

關鍵最後一節，國王找回三分球準星，並在77比76時拉出11比2的攻勢，將差距擴大到雙位數奠定勝基，而林書豪更在第4節攻下10分是球隊穩住勝基的功臣。

不過，比賽也在第4節戰況膠著時發生插曲，夢想家洋將麥卡洛（Chris McCullough）在一次爭球倒地時，和坐在場邊第1排的國王老闆王文祥起口角，雙方互噴垃圾話，幸好在裁判及友人制止下才平息紛爭。

國王團隊三分球28投僅6中、命中率21.4%，依舊不太理想，替補球員也只有貢獻25分，其中洋將奧帝（Austin Daye）就包辦14分。

落敗遭淘汰的夢想家，全隊三分球29投12中明顯優於對手，板凳得分也高達46分，但當家控衛林俊吉完全被守死，全場10投2中只拿到5分，最後還犯滿離場。（編輯：陳仁華）1130603