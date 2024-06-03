PLG國王李愷諺守死對方主力 林書豪盛讚：他是MVP

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（中央社記者黎建忠台北3日電）PLG新北國王今天在季後賽首輪以4比2淘汰夢想家，連續2年闖進總冠軍賽，後衛大鎖李愷諺雖然僅5分進帳，但靠著防守幫助球隊，就連林書豪都大讚，「他是今天的MVP」。

這個系列賽國王都由李愷諺負責看防例行賽打出最有價值球員（MVP）身價的福爾摩沙夢想家後衛林俊籍，尤其今天的關鍵戰役，李愷諺更讓林俊吉全場僅10投2中、拿下5分。

在6場系列賽，林俊吉在李愷諺的防守下，投籃命中率僅36.5%，平均每場9.8分，和例行賽平均43.2%命中率、可攻下15.4分相去甚遠。

李愷諺接受中央社記者訪問時表示，前1場比賽自己情緒比較失控，所以今天就完全把專注度放在球場上，並且告訴自己不能再輸，「把所有力氣都放在防守上，進攻上真的也沒力了，很感謝其他隊友補足我的分數。」李愷諺今天在場上的正負值高達全隊最高的+23。

林書豪也不吝惜稱讚李愷諺，「從第1天跟李愷諺當隊友，就知道他是多麼無私的對球隊奉獻犧牲，他開賽就用強悍的防守替全隊定調，他不但是這場比賽的MVP，更是全隊最重要的引擎動力。」

進入到總冠軍賽，國王將面對例行賽第1的桃園璞園領航猿，李愷諺說：「現在只想先休息幾天，然後在看教練團給我什麼樣的防守任務，拚全力去做就對了。」（編輯：郭諭儒）1130603