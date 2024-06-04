PLG選秀會7/10登場 球隊挑選外籍生規定放寬

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃P.LEAGUE+今天宣布將於7月10日舉辦新人選秀會，同時修正選秀相關規定，即使球隊陣中註冊華裔或外籍生球員人數已滿，仍可在選秀會中挑選外籍生，但僅限1人。

PLG聯盟今天發布新聞稿公布2024年新人選秀會報名辦法，即日起受理報名，至13日中午12時截止， 後續將於7月3日在台灣藝術大學進行體能測試，選秀會日期訂於7月10日。

值得注意的是，聯盟此次還修正賽務章程中有關PLG外籍生選秀相關條文，讓今年外籍生球員被球隊選中的機會有望增加。

以往PLG規定，每隊可註冊2名華裔球員，或1名華裔球員搭配1名外籍生，若球隊陣中已有外籍生，其合約必須在當年選秀會前已屆期或依法終止，才可在選秀會挑選外籍生球員。

聯盟表示，今年無論球隊華裔球員及外籍生球員的註冊狀況如何，選秀會仍可挑選至多1名外籍生。

不過，PLG球隊開季註冊規定不變，球季期間僅可因傷病（提出聯盟認可醫院所開立診斷證明）換人，且只能更改註冊名額一次，若當賽季球隊註銷球員，後續不可再重複註冊、登錄於聯盟任何球隊。（編輯：張雅淨）1130604