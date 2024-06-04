攻城獅球星高國豪控大嫂散布不實謠言 發律師聲明函

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃P.LEAGUE+新竹御頂攻城獅球星高國豪昨天深夜在個人社群平台發布律師聲明函，澄清未與哥哥配偶劉家菱有任何不正當往來，並請對方切勿再散布不實謠言，否則將依法咎責。

高國豪2021年與攻城獅簽下5年總值新台幣3500萬元頂薪合約，為球隊本土球員最高薪，本季例行賽因腳傷一度缺陣，直到球季尾聲才復出，並率隊重返季後賽，但首輪與桃園璞園領航猿鏖戰6場比賽，系列賽以2比4落敗，無緣總冠軍賽。

高國豪才剛結束本季賽季，他昨天深夜在社群平台發出律師聲明函，提及近日所收到不實謠言，包含高國豪以IG私訊劉家菱，以不正常方式邀約外出，而對方除了稱高國豪妻子是第三者，更指高國豪行為不當，職業球隊合約到期後，不會有球隊與他簽約。

聲明強調，劉家菱是高國豪哥哥高國強的配偶，雙方屬姻親關係，高國豪對劉家菱也是有所敬重，日常很少聯繫，就算有互動，也屬正常姻親關係交往。

聲明表示，高國豪身為職業運動員，專注在職業運動賽事，並將個人時間奉獻給家庭和籃球，而對方散布不實訊息已影響高國豪及配偶名譽，甚至影響到與球團之間關係，呼籲對方勿再如此，否則一切依法咎責，恕無寬貸。

攻城獅球團表示，高國豪私領域相關事宜，皆由本人自行處理，據了解，目前已進入司法程序，「請給國豪一些空間，相信他們會冷靜處理，球團針對此事不會發表意見。 」（編輯：張雅淨）1130604