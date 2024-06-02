領航猿擊退攻城獅 首闖PLG總冠軍賽

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天10名球員輪番上陣，都有得分進帳，靠著洋將伯朗攻下24分，率隊以98比94擊敗新竹御頂攻城獅，季後賽首輪系列賽以4比2，隊史首闖總冠軍賽。

在7戰4勝制系列賽，領航猿賽前以3比2領先、率先聽牌，距離總冠軍賽只差一步，今天第6戰前進客場新竹縣體育館踢館，而陷入背水一戰攻城獅主動變陣，前5戰先發的李家瑞退居替補，由盧冠軒頂替。

領航猿首節在洋將葛拉漢（Treveon Graham）領軍下，取得26比21領先，並靠著團隊流暢進攻節奏，半場送出15次助攻，將比分拉開至47比33。

攻城獅上半場僅5人有得分紀錄，聯盟得分王艾夫伯（Michael Efevberha）疑似因身體不適影響發揮，與先發的盧冠軒、朱雲豪得分都掛蛋，也是攻城獅陷入雙位數落後的主因。

攻城獅第3節一度落後超過20分，靠著朱雲豪外線火力復甦，加上洋將霍立飛（Michael Holyfield）在禁區搶分，帶動團隊反攻氣勢，團隊單節進帳34分，比上半場得分都還多，追成67比71。

領航猿洋將伯朗（Alec Brown）決勝節飆進3顆三分球，再度率隊取得雙位數領先優勢，而攻城獅並未放棄，倒數14.68秒靠著洋將狄帝（Deyonta Davis）補籃追成4分差。

領航猿白曜誠、洋將沃許本（Jason Washburn）最後4罰全中、追加保險分，而攻城獅盧冠軒、霍立飛儘管最後關頭再拿4分已於事無補，領航猿拿到系列賽第4勝，以4比2晉級總冠軍賽。

領航猿過去3季有2次打進季後賽，但都在首輪止步，這次如願搶下隊史首張總冠軍賽門票，對手將是新北國王與福爾摩沙夢想家之間贏家。

領航猿以伯朗表現最佳，攻下24分、11籃板，盧峻翔15分次之，且全隊上場10名球員都有得分。

面對攻城獅針對性防守，盧峻翔已有心理準備，他賽後接受轉播單位訪問時表示，若自己進攻能吸引對手協防，他會適時將球傳給隊友，製造得分機會，「伯朗是很好射手，我在決勝節傳給他好幾球，他也投進幾顆關鍵三分球，對球隊帶來很大幫助」。

攻城獅的霍立飛過去3場得分只有個位數，今天8投全中締造聯盟季後賽紀錄，拿下25分，外加9籃板，高國豪進帳16分，而狄帝斬獲15分、15籃板，可惜團隊得分點太少，也讓攻城獅季後賽之旅畫下句點。（編輯：方沛清）1130602

霍立飛 PLG盧峻翔24分領軍 領航猿季後賽首戰擊退攻城獅