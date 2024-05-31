PLG盧峻翔轟27分擊退攻城獅 領航猿季後賽先聽牌

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著後衛盧峻翔轟下季後賽生涯新高27分，率隊以97比79擊敗新竹御頂攻城獅，系列賽以3比2搶先聽牌。

領航猿在拿下例行賽龍頭寶座後，季後賽首輪出戰攻城獅，7戰4勝制系列賽前4戰結束，雙方戰成2比2平手，今天展開第5戰。

前一役拿下勝利的領航猿今天在主場桃園市立綜合體育館乘勝追擊，上半場多點開花，年度MVP大熱門的盧峻翔前2節就貢獻18分，率隊取得60比39領先，而攻城獅得分點零星，唯一得分雙位數的僅有洋將艾夫伯（Michael Efevberha）拿下10分。

有傷在身的攻城獅球星高國豪，系列賽前4場都從替補出發，今天改打先發，前2節似乎還在調整，5投僅1中、拿到5分，第3節逐漸找回手感，與曾柏喻接力在外線開火，一度將差距縮小至13分。

不過，領航猿外線砲火並未停歇，李家慷、盧峻翔、洋將伯朗（Alec Brown）輪流輸出火力，前3節打完將分數拉開至85比64。穩定維持雙位數領先優勢的領航猿，末節直接讓盧峻翔休兵，順利搶下系列賽第3勝。

系列賽第6戰將於6月2日在新竹縣體育館進行，領航猿將瞄準直取總冠軍賽門票，而陷入背水一戰的攻城獅則要力拚延長戰線。

領航猿此役有2名選手得分破20分大關，盧峻翔飆進5顆三分球、攻下27分，外加3籃板、4助攻，而洋將沃許本（Jason Washburn）貢獻22分、15籃板。

盧峻翔今天得分和三分球數都雙創個人季後賽新高，他賽後受訪時並未多談個人表現，他強調：「還有一場比賽要贏，不能因此鬆懈，要繼續準備下一場。」

攻城獅高國豪過去2戰合計僅打不到6分鐘，今天上場超過26分鐘，試圖撐起球隊攻擊火力，並攻下全隊最高20分，可惜仍無力逆轉戰局。（編輯：唐聲揚）1130531