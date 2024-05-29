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PLG攻城獅季後賽被扳平 教頭抱怨吹判尺度不一

2024/5/29 22:41（5/29 22:56 更新）
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台灣職籃P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅29日未能取得季後賽首輪聽牌優勢，反倒讓桃園璞園領航猿扳平戰局，攻城獅總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）（前左）賽後抱怨裁判吹判尺度不一致。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年5月29日
台灣職籃P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅29日未能取得季後賽首輪聽牌優勢，反倒讓桃園璞園領航猿扳平戰局，攻城獅總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）（前左）賽後抱怨裁判吹判尺度不一致。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年5月29日
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣職籃PLG新竹御頂攻城獅今天未能在主場取得季後賽首輪聽牌優勢，反倒讓桃園璞園領航猿扳平戰局，總教練密特羅維奇抱怨裁判吹判尺度不一致，呼籲應給予雙方公平競爭機會。

台灣職籃P. LEAGUE+攻城獅賽前在7戰4勝制系列賽取得2比1領先，今天第4戰在主場新竹縣體育館應戰，無奈團隊出現25次失誤，最終以88比101敗給領航猿。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）先前第3戰時就曾對裁判吹判頗有微詞，今天輪到攻城獅總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）有話說。密特羅維奇表示，賽前有與裁判開會，裁判保證雙方吹判一致，但事實上並沒有，「對方很積極防守，如果我們也是同樣防守強度，反而會被吹犯規，他們卻不會」。

密特羅維奇認為，第3節氣勢轉換關鍵時刻，裁判吹判對對方有利，才導致後續比賽走向，他呼籲應給予雙方公平競爭機會。

攻城獅後衛曾柏喻同樣力挺教頭，談到系列賽形成2比2平手，他表示，就當作0比0重新開始，「我們會撐下去，而體力將是最大關鍵，其實戰術、防守沒什麼太大差別，因為我們這個系列賽確實調整地滿好」。（編輯：唐聲揚）1130529

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