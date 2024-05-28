PLG季後賽守住夢想家林俊吉 國王李愷諺建功

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（中央社記者黃巧雯新北28日電）台灣職籃PLG新北國王季後賽首輪以2比1領先福爾摩沙夢想家，李愷諺第3戰守住夢想家得分主力林俊吉，只讓對方得1分，成為贏球關鍵，李愷諺透露，賽前策略就是設法減少對方處理球機會。

P. LEAGUE+新北國王今天季後賽第3戰回到主場新莊體育館作戰，以96比89擊敗來訪的夢想家，7戰4勝制系列賽連贏2場，以2比1領先。

國王隊球星林書豪今天攻下17分，決勝節再度挺身而出、穩住軍心，他賽後受訪時謙虛地表示，此役很多球員都站出來，包括洋將曼尼高（Kenny Manigault）、楊敬敏在內，5名球員得分雙位數，並特別點名李愷諺攻守都有不錯發揮。

李愷諺進攻端貢獻13分，防守部分，更是讓前2戰平均得分17.5分的夢想家林俊吉，僅拿到1分，也讓夢想家火力打折扣。

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李愷諺表示，夢想家洋將德文馬布爾（Devyn Marble）今天沒打，推測林俊吉勢必將有不少球權，賽前策略就是盡量降低對方處理球機會，「甚至不要讓他接球， 即使接球也會很困難、打得不舒服。」

另外，美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星密道頓（Khris Middleton）連續2場季後賽都在場邊觀戰，而他正是曼尼高的表弟。談到表弟力挺，曼尼高笑著說，有家人到場，是件非常開心的事情。（編輯：陳清芳）1130528