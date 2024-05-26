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PLG林書豪關鍵防守 國王擊敗夢想家扳平戰局

2024/5/26 20:05
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（中央社記者陳容琛台北26日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天靠著林書豪的關鍵防守，率隊在客場以90比86擊敗福爾摩沙夢想家，將季後賽首輪的系列戰扳成1比1平手。

前役林書豪未能投進致勝一擊，國王在季後賽首戰吞敗，今天繼續作客夢想家，趁著對手禁區悍將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）提前陷入犯規麻煩，國王在林書豪的穿針引線下，洋將奧帝（Austin Daye）單節拿下10分，首節攻下33分，並取得6分領先。

然而第2節戰局卻出現變化，國王在進攻端大當機，尤其單節三分球10投僅1中，反觀夢想家靠著洋將德文馬布爾（Devyn Marble）、麥卡洛（Chris McCullough）聯手飆分，而且頻頻挑戰國王禁區，一舉逆轉比分，幫助夢想家帶著5分領先進入中場休息。

易籃後，兩隊外線命中率皆不佳，不過國王把握夢想家失誤過多的機會，不斷發動快攻，縮小雙方差距，第4節洋將曼尼高（Kenny Manigault）挺身而出，不僅砍進2記三分球，單節還狂轟12分，加上林書豪在終場前擋住麥卡洛的快攻，國王最後以90比86取得勝利，將系列戰扳成1比1平手。

此役林書豪攻守俱佳，除了得到16分、4籃板、5助攻外，還上演5抄截，他在接受主辦單位採訪時透露，逆轉關鍵在防守，因為季後賽強度不同，通常不會有太漂亮的數據，所以必須以防守為主，「夢想家是非常好的球隊，今天我們用盡全力去打，在客場贏下非常難的比賽。」（編輯：張雅淨）1130526

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