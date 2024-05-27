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PLG季後賽艾夫伯飆29分 率攻城獅擊敗領航猿

2024/5/27 21:53
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（中央社記者陳容琛台北27日電）台灣職籃P.LEAGUE+新竹御頂攻城獅今天靠著艾夫伯攻下全場最高29分，以99比95擊敗桃園璞園領航猿，在季後賽首輪的系列戰取得2比1領先。

前役在客場取勝的攻城獅，今天回到主場迎戰領航猿，首節外線手感火燙，其中洋將艾夫伯（Michael Efevberha）單節攻下10分，加上朱雲豪、田浩也輪番命中三分球，一度取得雙位數領先，不過團隊單節也發生8次失誤，因此以25比20結束首節。

第2節輪到攻城獅射手盧冠軒挺身而出，單節飆進3記三分球、挹注12分，然而領航猿靠著盧峻翔、張鎮衙攜手跳出來，合計砍進6顆三分球，幫助球隊逐步縮小比分差距，尤其盧峻翔在中場結束前投進關鍵三分彈，讓領航猿追到僅剩1分落後。

易籃後，本季最有價值球員（MVP）熱門人選盧峻翔依舊維持火燙手感，加上洋將葛拉漢（Treveon Graham）單節灌進11分，而且領航猿藉由李家慷的三分球追平比分，但朱雲豪立刻回敬上籃得分，幫助攻城獅在第3節結束前再度要回領先優勢。

進入決勝第4節，攻城獅洋將艾夫伯全面接管戰局，除了拿下7分外，還送出3次阻攻，在擋住領航猿最後一擊的情況下，攻城獅以4分之差獲勝，成功捍衛主場，並在季後賽首輪的系列戰取得2比1領先。

此役艾夫伯攻守俱佳，不僅攻下全場最高29分，還外帶7籃板、5助攻、4阻攻，他賽後接受主辦單位採訪時表示，開打前不被外界看好，不過他們靠著防守、分享球，打破所有人的質疑，「本土球員展現出想要打總冠軍的心，更是感動了我。」（編輯：張雅淨）1130527

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