PLG國王擊退夢想家 季後賽2比1領先

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（中央社記者黃巧雯新北28日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天克服上半場最多11分落後，在第3節扳平，決勝節靠著林書豪、楊敬敏聯手，最終以96比89擊敗福爾摩沙夢想家，季後賽首輪系列賽以2比1領先。

夢想家在7戰4勝制季後賽首輪出戰國王，前2戰在台中洲際迷你蛋舉行，夢想家首戰以1分差險勝國王，而國王則在第2戰扳回一城。

兩隊今天在新莊體育館展開第3戰，國王隊洋將曼尼高（Kenny Manigault）的表弟、美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星密道頓（Khris Middleton）連續2場賽事都到場觀戰。

國王開賽拉出10比0攻勢，楊敬敏表現火燙，連續命中三分球、個人連得8分，隨後夢想家洋將布依德（Julian Boyd）、麥卡洛（Chris McCullough）接連搶攻禁區，夢想家首節以28比22領先。

麥卡洛次節打得依舊強勢，夢想家最多領先11分，國王靠著洋將奧帝（Austin Daye）撐起進攻火力，半場結束追成42比46，而國王前兩節團隊高達12次失誤，也讓球隊陷入苦戰。

國王隊兄弟檔林書豪、林書緯在第3節連線，拉出10比5攻勢反超，而麥卡洛繼續給予夢想家火力支援，前3節結束兩隊戰成70比70平手。

決勝節戰況依舊激烈，林書豪飆進三分球和急停跳投，讓現場氣氛為之沸騰，隊友楊敬敏最後3分多鐘連續在外線開火、追加分數，為國王搶下勝利。

國王拿下2連勝後，兩隊將在30日展開第4戰，國王將在主場力拚聽牌。

國王此役以奧帝表現最佳，拿下22分、3籃板，林書豪貢獻17分、6籃板，楊敬敏斬獲14分。至於夢想家的麥卡洛雖攻下全場最高27分，另有14籃板，無奈罰球9投2中，錯失搶分的機會。（編輯：李錫璋）1130528