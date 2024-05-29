PLG領航猿擊敗攻城獅 季後賽扳成2比2平手

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著洋將葛拉漢，飆進6顆三分球、攻下26分，率隊以101比88擊敗新竹御頂攻城獅，季後賽首輪系列賽扳成2比2平手。

攻城獅季後賽首輪對上頭號種子領航猿，儘管首戰以輸球收場，但第2、3戰靠著團隊外線火力齊揚，賽前在7戰4勝制系列賽以2比1領先。

攻城獅今天在主場新竹縣體育館迎戰領航猿，開賽洋將艾夫伯（Michael Efevberha）、李家瑞連續命中三分球，展現團隊外線火力，幫助球隊首節取得23比20領先，而領航猿則是由洋將葛拉漢（Treveon Graham）在進攻端挹注得分，力阻差距擴大。

兩隊次節比分互咬，領航猿靠著白曜誠壓哨跳投，半場結束以47比46超前，第3節則由盧峻翔率隊開啟9比2攻勢，加上洋將伯朗（Alec Brown）在外線給予火力支援，將分數拉開至75比66。

攻城獅球星高國豪前一役因傷只打2.5分鐘，今天直到決勝節才上陣，可惜未能改變戰局，而領航猿葛拉漢則是把握外線空檔機會，單節3顆三分球，幫助球隊拿下重要一勝。

系列賽前4戰結束，兩隊戰成2比2平手，第5戰將於31日移師領航猿主場桃園市立綜合體育館進行。

領航猿此役共有4名球員得分雙位數，葛拉漢表現最為出色，攻下26分，三分球11投6中，伯朗貢獻18分，包括4顆三分球。至於攻城獅團隊單場多達25次失誤，即使洋將艾夫伯轟下全場最高的29分，依舊無力回天。（編輯：陳政偉）1130529