PLG曼尼高、奧帝雙洋將聯手 國王扳倒夢想家
2024/5/30 22:26（5/30 22:31 更新）
（中央社記者黎建忠台北30日電）PLG新北國王今天在季後賽首輪續戰夢想家，靠著雙洋將曼尼高、奧帝合力攻下41分，加上夢想家團隊命中率僅32%，終場國王就以87比73獲勝，系列賽以3勝1敗聽牌。
台灣職籃P. LEAGUE+這場比賽上半場雙方命中率都不高呈現焦土戰，國王雖以35比34領先，但團隊三分球19投僅3中，福爾摩沙夢想家更慘，半場三分球20投中2，不過夢想家獲得17次罰球，反觀國王出現罕見的半場0罰球的情況。
第3節國王突然找回準星，靠著連續4記三分球拉出一波22比6的攻勢拉開差距；第4節初夢想家雖一度將差距縮小到6分，可惜之後無法再連貫得分，還是讓國王帶走勝利。
國王當家球星林書豪今天狀況低迷，全場12投1中僅拿到7分，一直到終場前2分20秒才能進唯一的1球，幸好曼尼高（Kenny Manigault）、奧帝（Austin Daye）挹注火力。
從替補出發的李愷諺，雖只拿到7分，但他出色的防守，讓夢想家當家後衛林俊吉全場僅10次出手機會、拿到14分。
李愷諺賽後接受轉播單位訪問時表示，現在上場就是先把防守做好，如果在第一線可以斷球，也能很快的轉換成自己的得分。
李愷諺也透露，中場休息的時候，林書豪也特別跟大家說，「今天他的狀況不太好，希望下半場大家都能踴躍果決的出手；雖然我們現在聽牌，但還是要從防守好好做起。」（編輯：陳政偉）1130530
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