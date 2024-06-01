PLG本土盧冠良挹注16分 夢想家勝國王扳成2比3

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（中央社記者黎建忠台北1日電）PLG季後賽首輪福爾摩沙夢想家今天在主場台中洲際迷你蛋，迎戰來訪的新北國王，沒有退路的夢想家，靠著盧冠良異軍突起攻下16分，終場就以96比76輕取國王，系列賽追成2比3。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟夢想家和國王的第6戰，將於6月3日晚間7時，回到國王主場的新莊體育館開打。

退無可退的夢想家，首節就取得29比18的雙位數領先，半場更將差距擴大為55比38；易籃後國王雖努力追分，但無奈全場團隊三分球僅28投7中，加上受制於夢想家的防守發生23次失誤，最終就吞下這場20分的敗仗。

夢想家盧冠良今天開賽就連得8分、首節單節10分進帳，幫助球隊打出好的開局，他賽後接受轉播單位訪問時說：「上場就是帶著一個不能輸的心情，加上林俊吉每一場幾乎都被守死，所以更需要其他的本土球員跳出來。」

儘管前3場比賽盧冠良合計12投0中，但今天完全找回狀態，他透露，自己心情肯定會有些低落，甚至會懷疑自己，「但球迷和老婆都不斷鼓勵我，還是要想辦法做出一些對球隊有幫助的事。」

從系列賽陷入1比3落後時，夢想家每一場都是背水一戰，但盧冠良相當有信心地說：「今天沒把我們打下來，接下來2場就是我們要帶走勝利了。」

夢想家以洋將麥卡洛（Chris McCullough）的19分、11籃板最佳；國王則以林書豪的19分得分最高。（編輯：李亨山）1130601