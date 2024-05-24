PLG國王林書豪拋投失手 夢想家季後賽首戰險勝

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃P. LEAGUE+新北國王球星林書豪今天決勝節倒數46秒2罰全中，一度率隊追成1分差，可惜讀秒階段拋投失手，最終福爾摩沙夢想家以89比88險勝，拿下季後賽首輪首戰勝利。

福爾摩沙夢想家季後賽為第2種子，首輪與第3種子新北國王交手，7戰4勝制系列賽首戰今天在台中洲際迷你蛋登場，吸引滿場3000名球迷進場。

掌控禁區優勢的夢想家，靠著洋將麥卡洛（Chris McCullough）首節獨攬10分，加上年度MVP大熱門的林俊吉展現多元進攻手段，取得25比22領先。

國王洋將曼尼高（Kenny Manigault）次節率隊緊咬比分，但球隊上半場尾聲連續失誤，反倒讓夢想家逮到機會將分數拉開至53比48。

雙方易籃後，林書豪突破對手防守，第3節單節4顆三分球、轟下14分，不僅幫助國王隊後來居上，最多還取得10分領先，而夢想家靠著洋將德文馬布爾（Devyn Marble）挺身而出，前3節打完以76比71要回領先。

夢想家的麥卡洛決勝節持續撕裂對手防線，加上忻沃克、林俊吉輪番在外線開火，一度率隊握有雙位數領先優勢。

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國王隨後展開反撲，曼尼高與林書豪最後4罰全中，倒數46秒追成1分差，而林書豪讀秒階段執行最後一擊時拋投未進，夢想家最終就以1分差有驚無險收下勝利。

夢想家今天以麥卡洛24分、13籃板表現最佳，林俊吉則有18分、4籃板、6助攻演出，替補出發的德文馬布爾貢獻17分，幫助夢想家搶下7戰4勝制系列賽首勝。至於國王以林書豪25分、7籃板最出色，曼尼高23分次之。（編輯：謝雅竹）1130524