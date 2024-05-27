PLG季後賽G3僅打2分鐘 高國豪很想帶傷拚

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（中央社記者陳容琛台北27日電）台灣職籃P.LEAGUE+新竹御頂攻城獅今天在季後賽首輪以99比95擊敗桃園璞園領航猿，不過球星高國豪卻因傷僅打2分鐘，教練密特羅維奇透露，高國豪很想上場拚戰。

前役在客場取勝的攻城獅，今天回到主場迎戰領航猿，靠著洋將艾夫伯（Michael Efevberha）繳出攻守俱佳的29分、7籃板、5助攻、4阻攻成績單，加上本土射手輪番開火，最後以4分之差成功捍衛主場，並在季後賽首輪的系列戰取得2比1領先。

攻城獅總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）指出，整場比賽全隊都非常有效掌控節奏，尤其是籃板部分，只是在處於領先時，必須打得更有耐心，「這點是我的責任，接下來會從訓練中改善。」他強調，這只是其中1場比賽的勝利，贏了並不代表什麼。

首度在攻城獅主場體驗季後賽氛圍，艾夫伯表示，感覺非常棒，今天比賽進入膠著時，也不斷有其他球員挺身而出。同時他也認為，勝利是一時的，接下來將為下一場比賽作好準備。

日前不慎扭傷右腳踝的攻城獅球星高國豪，本場僅在第1節上場2分鐘，留下1抄截成績。密特羅維奇透露，高國豪的腳還是感覺有點疼痛，為了不想讓高國豪冒任何風險，因此選擇沒有把他擺回場上，未來將針對狀況評估是否上場，「但他有跟教練團表達，真的很想上場比賽。」（編輯：張雅淨）1130527