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亞洲盃男籃組訓風波 職籃工會籲體育署設協商平台

2024/2/21 21:17（2/21 21:30 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）亞洲盃台灣男籃組訓過程風波頻傳，包括集訓選手太少與保險問題，台北市職業籃球員職業工會今天發布聲明，呼籲體育署可主動承擔仲裁角色，或搭建協會、工會、聯盟（球團）的協商平台。

台灣男籃備戰亞洲盃資格賽期間，先是隊長劉錚提出集訓到場練球人數過少以及保險問題，而過去多次入選台灣隊的P. LEAGUE+聯盟富邦勇士後衛張宗憲也分享過去自身經驗。

亞洲盃男籃資格賽國家隊集訓發生相關問題，體育署長鄭世忠主動提議，已與中華民國籃球協會達成共識，將比照中華職棒組訓專案計畫，請籃協提報國家隊組訓專案計畫至體育署申請經費，並邀集職籃各球隊經理集思廣益，讓國家隊組訓制度化。

台灣男籃明天將在台北和平籃球館迎戰來訪的紐西蘭，職籃工會今天在臉書發布聲明，指出觀察台灣職棒球員工會，以及美國男、女足工會與美國足球協會簽訂協約經驗，相關討論均以對等、公平方式進行，以確保利害關係人不致在不對等權力關係下進行。

對照由體育署與籃協溝通後所發布內容，職籃工會認為，相關涉及選手權利義務，包括保險、肖像權及出場費等項目的討論，是由籃協召開運動員委員會模式進行，此舉形同將相關討論定義為協會內部事務，也導致協議過程喪失對等，同時弱化球員工會主體性。

對於未來相關協商會議的推動，工會呼籲，體育署或許可主動承擔仲裁角色，或搭建協會、工會、聯盟（球團）的協商平台，在亞洲盃資格賽後啟動相關協商，由體育署列管協商進度，並以今年度瓊斯盃前作為適用目標。（編輯：龍柏安）1130221

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