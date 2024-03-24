UBA政大4連霸寫紀錄 教頭感傷游艾喆王凱裕畢業

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）政治大學男籃成為大專籃球聯賽（UBA）、超級籃球聯賽（SBL）切割後首支4連霸隊伍，而以政大整齊戰力，下季仍是冠軍熱門，教頭陳子威儘管開心，但也感傷主力游艾喆、王凱裕即將畢業。

政大今天面對手握3冠的健行科大，靠著第2節32比16攻勢奠定勝利，最終以92比59獲勝，本季以24戰全勝封王。

政大這1冠也別具意義，成為UBA在96學年度設立25歲條款，以及與SBL切割後，首支4連霸隊伍。教頭陳子威受訪時表示，這4座冠軍是靠著團隊努力拿下，而政大今天冠軍賽延續團隊球風，板凳球員輪流挺身而出，在攻守兩端做出貢獻。

陳子威帶領球隊完成4連霸，讓他感觸良多，他表示，「非常激動，很多話沒辦法在一時之間講出來，很想要大叫一場，終於把累積已久壓力釋放出來。」

政大兵多將廣，除了先發5人外，還能擺出第2套陣容，展現板凳深度，談到明年挑戰5連霸，陳子威表示，「艾裕連線」游艾喆、王凱裕即將畢業、挑戰職業，讓他有點感傷，但他相信，以球隊培養球員模式，未來也能幫助更多球員挑戰自我。

游艾喆冠軍賽繳出12分、10籃板、11助攻「大三元」，連2年獲選MVP，且締造史無前例助攻王、抄截王4連霸紀錄，陳子威表示，游艾喆在UBA樹立多項障礙，將成為後續球員追尋的目標，他除了祝福游艾喆在職業闖出一片天外，也看好游艾喆未來將是台灣隊倚重後衛。（編輯：陳正健）1130324