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游艾喆確定旅外 政大教頭：6月底前會有好消息

2024/6/13 22:17
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）2屆大專籃球聯賽（UBA）冠軍賽MVP得主、政治大學控衛游艾喆，未報名台灣職籃PLG選秀，後續動向受矚；政大總教練陳子威今天表示，游艾喆一定會旅外，月底前會有好消息。

游艾喆自能仁家商時期起，就被視為國內潛力控球，擁有優異的組織、傳導能力、高球商的他，進入政大後，從大一起就嶄露鋒芒，尤其大比賽強心臟的表現，讓他被譽為「為小巨蛋而生的男人」，也是政大完成4連霸的靈魂人物。

在台灣職籃T1聯盟新北中信特攻球星阿巴西新賽季確定前進日本職籃B.League一級聯賽舞台，未報名P. LEAGUE+選秀的游艾喆接下來會選擇赴日，或延續學長林彥廷腳步、挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），備受關注。

陳子威接受中央社記者訪問時表示，球隊一向鼓勵有能力球員旅外發展，「畢竟艾喆對國內環境也是滿熟悉，新環境可刺激他成長。」

陳子威指出，無論是赴中國或日本挑戰，球員主要考量還是發展空間，而他雖未透露游艾喆落腳處，但他強調，游艾喆一定會旅外，預計月底前就會公布。

另外，暑假過後即將升上大四的健行科大得分主力劉丞勳，儘管受到不少職業球隊關注，但名字同樣未出現在這次PLG選秀會名單，健行教頭劉孟竹表示，尊重球員選擇。

劉孟竹透露，目前劉丞勳人在CBA球隊試訓， 「我也鼓勵他去看看，自己評估看看有沒有機會到中國或日本闖一闖，如果沒有很好機會的話，可能多留UBA一年拚冠軍。」（編輯：陳仁華）1130613

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