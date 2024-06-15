PLG總冠軍賽林書緯三分球逆轉 國王2比1領先[影]

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（中央社記者黃巧雯新北15日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天在總冠軍賽第3戰迎戰桃園璞園領航猿，靠著林書緯決勝節倒數26.5秒投進三分球逆轉戰局，以83比82勝出，系列賽取得2比1領先。

國王在7戰4勝制總冠軍賽搶下首戰勝利後，第2戰得分火力大減，僅得70分創聯盟總冠軍賽新低紀錄，讓領航猿在主場扳回一城。

領航猿今天作客新莊體育館，開賽一度陷入8比10落後，靠著白曜誠開啟一波10比0攻勢超前，而國王在蘇士軒、洪志善三分火力挹注下，追成21比23。

首節在倒數58秒時還發生一段插曲，國王洋將奧帝（Austin Daye）切入籃下時，領航猿的周儀翔犯規，造成奧帝倒地，引發雙方小衝突，而周儀翔隨後遭吹違反運動精神犯規，至於奧帝則領到技術犯規。

國王的林書緯前一役三分球6投皆墨，今天在次節開火，帶動團隊外線火力升溫，一度領先4分，而領航猿洋將伯朗（Alec Brown）撐起團隊火力，半場結束幫助球隊取得3分領先。

領航猿的周儀翔第3節加入得分行列，加上團隊掌控禁區優勢，將分數拉開至73比63。

國王決勝節吹起反攻號角，靠著林書緯挺身而出，在倒數26.5秒命中個人單節第3顆三分球，幫助國王逆轉拿下勝利，第4戰將於17日進行，國王將在主場力拚聽牌。

國王陣中林家兄弟檔林書豪、林書緯此役各攻下15分，林書緯單場5顆三分球，有3顆集中在決勝節。至於領航猿以伯朗22分最佳，外加13顆籃板。（編輯：吳協昌）1130615

影片來源：P.LEAGUE

國王陣中林書緯（前背對者）得分後，場邊球迷熱情歡呼。中央社記者趙世勳攝 113年6月15日