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PLG林書緯找回手感率國王逆轉 林書豪讚是英雄

2024/6/15 21:22（6/15 21:36 更新）
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台灣職籃P.LEAGUE+ 新北國王隊15日在主場新莊體育館迎來總冠軍賽第3戰，繼續交手桃園璞園領航猿隊，國王陣中林書緯（前左）持球進攻，積極搶分。中央社記者趙世勳攝 113年6月15日
台灣職籃P.LEAGUE+ 新北國王隊15日在主場新莊體育館迎來總冠軍賽第3戰，繼續交手桃園璞園領航猿隊，國王陣中林書緯（前左）持球進攻，積極搶分。中央社記者趙世勳攝 113年6月15日
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（中央社記者黃巧雯新北15日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王後衛林書緯今天在總冠軍賽第3戰，一掃前役手感低迷陰霾，單場5顆三分球，包括決勝節關鍵一擊逆轉戰局。哥哥林書豪賽後大讚，林書緯就是英雄。

林書緯日前總冠軍賽第2戰8投0中、僅靠罰球拿到1分，還被客場球迷噓聲伺候，今天回到主場新莊體育館迎戰桃園璞園領航猿，找回外線準度，三分球7投5中，攻下15分，與林書豪聯手幫助球隊，以83比82留下勝利，7戰4勝制系列賽取得2比1領先。

林書豪賽後接受聯訪時透露，第2戰結束後曾打電話給林書緯，並邀請弟弟隔天一同到球場加練，「我們目標不是進步，而是就像夏天在家打球時，單純感受籃球帶來快樂。」

對於林書緯找回手感，林書豪開心地稱讚，林書緯今天是英雄，身為隊友的他，為弟弟感到驕傲，而他還肯定隊友洪志善、李愷諺在攻防兩端貢獻，才有機會贏下這場比賽。

林書緯成為球隊贏球最大功臣，他特別感謝隊友的信任，他強調，心情沒有被前一役影響太多，依舊持續練習，並更專注在球場上，做好該做的事情。

對於林書緯表現回溫，領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）其實也早已有心理準備，他表示：「雖然林書緯前幾場打不好，但我們知道即使不是今天，第4場也會反撲。」（編輯：郭諭儒）1130615

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