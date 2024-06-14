沃許本關鍵時刻屢建功 獲選PLG首位年度關鍵先生

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣職籃PLG桃園璞園領航猿洋將沃許本為本季年度洋將獎項熱門人選，憑藉著在勝負關鍵時刻展現大心臟，幫助球隊取勝，今天先獲選為PLG史上首位年度關鍵先生。

P. LEAGUE+本季新增年度關鍵先生獎項，今天發布新聞稿公布球迷票選結果，領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）以3164票高居第1，擊敗福爾摩沙夢想家洋將麥卡洛（Chris McCullough）2643票、隊友盧峻翔2608票，獲得這項獎項肯定。

PLG聯盟表示，沃許本第2個球季打PLG，更加融入團隊，並且展現強大的勝負主宰能力，總是能在關鍵時刻挺身而出幫助球隊拿下勝利。

根據PLG年度關鍵先生評估方式，採第4節最後5分鐘時，雙方差距5分內（包含5分），球員所呈現的攻守累積數據與最後球隊勝負的關連性。

PLG聯盟指出，沃許本在上述情況下，累積拿下40分、16籃板、6助攻全方位的表現，加上夠水準的二分球命中率（41%）及三分球命中率（75%），幫助領航猿本季第4節最後5分鐘時，雙方差距5分內（包含5分）的比賽，14場就贏了8場，勝率來到57%。（編輯：陳政偉）1130614