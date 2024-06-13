PLG曾柏喻先獲進步獎肯定 再奪年度第六人
2024/6/13 14:55
（中央社記者黃巧雯台北13日電）職籃P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅後衛曾柏喻本季不僅各項數據有明顯進步，更完美扮演板凳暴徒的角色，提供球隊第2波火力支援，繼年度進步獎後，今天再獲得年度第六人肯定。
根據P. LEAGUE+統計，曾柏喻本季出賽39場，其中有38場是替補上陣，在所有年度第六人候選者中，替補出賽數更是排名第1。
曾柏喻除了場均繳出7.2分、2.8助攻之外，二分球命中率43.3%及三分球命中率31.0%，也展現一定的水準，能快速提供球隊火力支援，完美展現第六人的價值。
P. LEAGUE+今天發布新聞稿公布年度第六人得主，曾柏喻在27張選票中，拿下12張5分，以總分85分，擊敗桃園璞園領航猿洋將伯朗（Alec Brown）49分、福爾摩沙夢想家陳振傑45分。
曾柏喻本季成為攻城獅板凳上穩定的得分利器，包括日前公布的進步獎在內，已獲得2項年度獎項肯定。（編輯：管中維）1130613
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