PLG選秀 莫巴耶、蔡宸綱、陳將双成狀元熱門

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣職籃PLG選秀會7月10日登場，已報名的政治大學外籍生莫巴耶、健行科大蔡宸綱、世新大學陳將双預期將成為本屆狀元熱門人選，至於有意旅外政大游艾喆的名字並未出現在選秀報名名單。

P. LEAGUE+今天發布新聞稿公布2024選秀大會報名名單，總計有42人報名，40人符合資格，聯盟預計在7月3日舉辦新秀體能測試會，而選秀大會也將在7月10日進行。

今年PLG選秀吸引大專籃球聯賽（UBA）眾家好手報名，包含112學年度UBA冠軍隊政大的王凱裕、李允傑、莊朝勝及外籍生莫巴耶、杜拉米，但2屆UBA冠軍賽MVP後衛游艾喆有意旅外，並未報名此次選秀。

其他還有亞軍健行科大的蔡宸綱，殿軍世新大學的陳將双，亞運3對3男籃金牌的輔仁大學江均及台灣科技大學汪哲宇，台灣師範大學彭柏樺，國立體育大學陳力生，高雄師範大學魏莨哲。

至於前中華職籃（CBA）宏國象名將雷克斯（Rex H. Manu）之子雷蒙恩（Samuel Manu），也有報名這次選秀會。

今年PLG選秀符合資格球員，包括本土32人及外籍生8人。場上位置部分，以後衛21人最多，前鋒14人及中鋒5人，而眾多好手當中，預期莫巴耶、蔡宸綱、陳將双這3人將是本屆選秀狀元的熱門人選。

至於學校方面，以政大報名5人最多，其次為台師大、輔大、國體大、義守大學各3人。年紀方面，最年長為24歲、最年輕為21歲。（編輯：李亨山）1130613