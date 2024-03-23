UBA莊朝勝23分領軍力退虎尾 政大連4季闖決賽

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）政治大學今天在112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級4強賽，靠著莊朝勝攻下23分，包括決勝節在外線出手，澆熄虎尾科大反撲氣焰，率隊83比79勝出，連4季晉級決賽，朝4連霸目標邁進。

政大自109學年度奪得隊史首冠以來，過去3年在台北小巨蛋比賽從未輸過，今天4強賽碰上擁有5名外籍生坐鎮、首闖4強的虎尾，8強賽腳踝扭傷的後衛宋昕澔歸隊助陣。

虎尾外籍生希圖、喬納森帶給衛冕軍政大不少壓力，讓政大上半場陷入苦戰，政大靠著莊朝勝前2節火力支援、攻下14分，以39比34領先。

雙方第3節持續拉鋸，而虎尾的王鈞聖下半場火力全開、4顆三分球，率隊緊咬比分，政大靠著游艾喆、莊朝勝輪流挺身而出，穩住局勢，而虎尾外籍喬納森倒數14秒命中三分球，追成3分差，莊朝勝隨後2罰中1、再度拉開差距，最終政大以4分差有驚無險收下決賽門票。

莊朝勝剛升大三時，總教練陳子威就曾與他聊過，期待他能扛起球隊攻擊火力，而他不負眾望，4強賽攻下全隊最高23分，他賽後受訪時歸功於隊友和教練的信任，期待明天能將冠軍拿到手。

陳子威表示，除了莊朝勝跳出來外，替補球員也有建樹，延續政大團隊球風，他認為球員過了4強這一關後，猶如升了一級，期待明天球隊表現更好。

政大後衛游艾喆進帳15分、12助攻、5抄截，生涯累積271抄截，改寫UBA一級最多抄截紀錄。他指出，今天剛開賽自己失誤有點多，進攻端打得有點綁手綁腳，但他認為，要贏球不一定要靠得分，可以更專注在防守端每個細節上。

政大明天冠軍賽對手，將視另一場4強賽戰況而定，世新大學與健行科大勝出的一方將與政大爭冠。

另外，陳子威與虎尾總教練盧譽誠過去為師徒關係，虎尾輸球後，儘管明天只能爭季軍，但有機會再創隊史新猷。盧譽誠表示，很可惜沒辦法擊敗政大，但他肯定球員已拿出100分表現，這場比賽將成為球隊未來成長的養分。（編輯：陳政偉）1130323