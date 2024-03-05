UBA政大複賽全勝晉級 朝4連霸之路邁進

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（中央社記者陳容琛台北5日電）挑戰UBA大專籃球聯賽4連霸的政治大學，今天在複賽最終戰以98比71擊敗健行科大，確定以第1種子之姿晉級4強，小巨蛋首戰將對上虎尾科大。

靠著「最強外籍生」莫巴耶攻下全場最高21分，外帶10籃板，加上主力控球後衛游艾喆繳出12分、9籃板、13助攻的全能數據，政大今天以27分之差擊敗健行，在8強階段維持「不敗金身」，確定取得112學年度UBA男一級4強的第1種子席次。

上季8強階段政大以第3名作收，政大總教練陳子威表示，今年記取教訓，也勉勵球員不畏懼任何挑戰，認真面對每一場比賽，「我覺得每隊都不好打，甚至都是可敬的對手，因此這場贏得勝利後，對我們來說是完成階段性目標」。

就讀大四的王凱裕原本覺得距離挑戰職籃還很遠，但在一次做完重量訓練後，才驚覺大學生涯已經步入尾聲，他說：「當初沒有準備很好，所以我先從防守做起，負責扛對手主將，並盡量把握住外線、快攻機會。」

王凱裕自評對大四賽季的表現不滿意，「但時間不等人，也不能過一天是一天，只能好好充實自己」。

4強首戰確定對決虎科，陳子威認為，重點在切斷對手本土的串連。王凱裕則提到，還有很多細節沒有做好，不過也僅剩3週微調，朝著想要的目標邁進。

至於昨天扭傷的主力後衛宋昕澔，陳子威透露，今天有去看醫師，發現韌帶有稍微撕裂，「但他很想要打冠軍賽，所以會積極治療，保護好他的腳，全力幫助他回歸賽場」。（編輯：唐聲揚）1130305