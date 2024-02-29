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UBA政大教頭刺激 李允傑決勝節外線連發證明自己

2024/2/29 22:43（2/29 22:56 更新）
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112學年度UBA大專籃球聯賽8強賽29日展開，尋求4連霸的政治大學交手輔仁大學，政大球員李允傑（後中）決勝節連進2顆三分彈，助隊終場以87比74奪勝。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年2月29日
112學年度UBA大專籃球聯賽8強賽29日展開，尋求4連霸的政治大學交手輔仁大學，政大球員李允傑（後中）決勝節連進2顆三分彈，助隊終場以87比74奪勝。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年2月29日
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）政治大學教頭陳子威今天UBA大專籃球聯賽8強賽賽前，以健行科大射手劉丞勳為例，刺激李允傑奏效。李允傑決勝節連2顆三分球，率隊以87比74擊退輔仁大學，讓李允傑直呼一吐怨氣。

112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽在台北體育館舉行，尋求4連霸的政治大學，賽前本季17連勝、跨季19連勝，今天出戰輔大，差點在決勝節翻盤。

政治大學教頭陳子威接受媒體聯訪時表示，儘管有很多地方需要檢討，但他依舊正向看待，「有這種經驗，對我們來講都是很寶貴，這些問題提早發生，現在都是很OK。」

政大的李允傑8強賽前2戰合計13投2中、僅得9分，今天第3戰在決勝節連續投進三分球、全場攻下14分，成為延續政大連勝重要功臣。

陳子威透露，賽前告訴李允傑，健行的劉丞勳是目前UBA唯一命中率超過4成的射手，「他應該有被刺激到，把角色扮演好，但是他本來就有這個實力。」

對於教練有意拿劉丞勳刺激自己，李允傑透露，他並沒有想太多，還是做好自己的本分，感謝教練一直鼓勵他多出手，「投不進就繼續投。」

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今年已經是碩二的李允傑，有意參加職籃選秀，這次將是他UBA生涯最後一次8強賽，他坦言：「給自己壓力滿大，昨天晚上設法讓自己稍微放鬆心情、聽聽音樂早點睡，今天投進第2顆三分球時 ，有一吐怨氣的感覺。」

UBA的8強賽第3天賽程結束後，明天休兵1天。健行今天靠著潘偉傑兩罰全中，以68比66逆轉擊敗虎尾科大，與政大、世新大學8強賽同為3連勝；虎尾科大、輔仁大學、台灣藝術大學各1勝2敗；台灣師範大學、國立體大都吞下3連敗。（編輯：蕭博文）1130229

#陳子威
#劉丞勳
#李允傑
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