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UBA游艾喆大三元 政大男籃4連霸

2024/3/24 22:35（3/24 22:43 更新）
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112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍戰24日晚間火熱開打，政治大學游艾喆（白衣者）突破健行科大防守，上籃搶分。中央社記者鄭清元攝　113年3月24日
112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍戰24日晚間火熱開打，政治大學游艾喆（白衣者）突破健行科大防守，上籃搶分。中央社記者鄭清元攝　113年3月24日
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）政治大學今天在112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級，靠著游艾喆繳出12分、10籃板、11助攻「大三元」成績，率隊以92比59力挫健行科大，本季以24連勝封王，完成4連霸。

UBA昔日在96學年度設立25歲條款後，男子組僅有台灣師範大學與政大完成過3連霸，政大加上今天這1冠後，成為在UBA、超級籃球聯賽（SBL）切割後，首支4連霸隊伍。

政大107學年度重返一級舞台，109學年度首闖4強就奪冠，過去3年稱霸UBA男子組賽場，至今在台北小巨蛋仍維持不敗之身，而「最強外籍生」莫巴耶以及連4年蟬聯助攻王、抄截王的主控游艾喆功不可沒。

政大連2年與健行在冠軍賽狹路相逢，健行的史魯齊開賽打得強勢，球隊前10分就包辦8分，健行一度取得10比6領先，但政大很快回穩，在游艾喆帶領下，首節以19比15超前。

政大次節火力全開，單節轟下32分，將比分拉開至51比31，昨天4強賽有出色演出的莊朝勝單節貢獻8分，反觀健行前2節團隊多達15次失誤，也是健行陷入苦戰主因。

健行射手劉丞勳歷經上半場3投全數落空後，第3節手感回溫，連飆2顆三分球，一度為比賽掀起一波高潮，而政大李允傑隨後還以顏色，再度澆熄健行氣勢。

政大帶著21分領先進入第4節，大一菜鳥林子皓也加入得分行列，最終以33分差贏得勝利，完成4連霸。

政大莊朝勝攻下全隊最高17分，而上季冠軍戰MVP游艾喆拿下12分、10籃板、11助攻，完成大三元。（編輯：唐聲揚）1130324

112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍戰24日晚間開打，政治大學莫斯塔發（白衣者）在健行科大史魯齊（藍衣者）防守下，積極投籃進攻。中央社記者鄭清元攝　113年3月24日
112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍戰24日晚間開打，政治大學莫斯塔發（白衣者）在健行科大史魯齊（藍衣者）防守下，積極投籃進攻。中央社記者鄭清元攝　113年3月24日
112學年度UBA大專籃球聯賽迎來最後一天賽程，公開男一級冠軍戰24日晚間進行，政治大學莊朝勝（左）迅速切入籃下，上籃搶分。中央社記者鄭清元攝　113年3月24日
112學年度UBA大專籃球聯賽迎來最後一天賽程，公開男一級冠軍戰24日晚間進行，政治大學莊朝勝（左）迅速切入籃下，上籃搶分。中央社記者鄭清元攝　113年3月24日
#UBA
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