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UBA世新陳將双對自身表現失望 下一步動向未定

2024/3/24 18:52
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）世新大學今天UBA大專籃球聯賽季軍戰以72比81敗給虎尾科大，大二球員陳將双坦言，對自己今年表現失望，至於後續將續留UBA或參加職籃選秀，他表示，目前還在考慮。

陳將双與隊友張俊生連2季率領世新來到台北小巨蛋，都無緣決賽，今天季軍戰失利後，以第4名作收。

陳將双上季榮獲新人王殊榮，本季場均得分14.7分、4.3籃板、3.3助攻，其中得分與上季20.3分相比，明顯下滑，他受訪時坦言，對自己今年表現很失望。

陳將双透露，去年4強賽受傷後，歷經斷斷續續復健和訓練，對身體熟悉度不夠，「也做不出之前東西」，自己會打得比較急躁、悶一點；他指出，儘管8強賽至今持續恢復中，但他自認還未調整到最佳狀態。

身為世新進攻核心的陳將双與張俊生，張俊生期許，未來進攻手段能更多元、打法更全面；陳將双也有同樣想法，並期許能加強外線穩定性、控制好球隊節奏。

談到接下來規劃，將留在UBA舞台，或是提前投入職籃選秀，陳將双表示，還在考慮中，將視休賽季調整的情況或是否有更好的機會而定。（編輯：張雅淨）1130324

#UBA
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#世新大學
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