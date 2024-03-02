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ACT公益籃球營 目標培養台灣本土出生NBA球員

2024/3/2 21:38
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（中央社記者陳容琛台北2日電）由GATE Sports Agency主辦的「2024 ACT公益籃球營」，從球員國中時期開始扎根，並以培養出台灣首名本土出生的NBA或WNBA球員為目標。

此次公益籃球營隊招生對象為具備台灣國中學籍（含小六及國三應屆畢業生），以打入最高殿堂美國職籃（NBA）、美國女子職籃（WNBA）為最終目標的現役青少年球員，並在全台3階段甄選方式決定最終人選，遴選男、女球員各12名取得營隊門票。

營隊內容強調「學術並重」，不僅有籃球技術訓練，更加入專業運動員所需的外文學習、社群行銷、媒體應對、職涯規劃等必備技能指導。在營隊結束後，表現優異的球員將有機會接受ACT長期資助，甚至未來協助申請美國NCAA（全美大學體育聯盟）D1學校的全額獎學金。

為讓更多人能夠參與計畫，主辦單位特別在北部、中部及南部舉行說明會，其中在北部邀請到世新大學籃球隊的陳將双分享旅美經驗，他表示如果想要出國打球，必須提早開始準備，並要有勇氣接受面臨的一切挑戰。陳將双指出，有機會也希望繼續完成旅美的籃球路，因此特別提醒大家一定要堅持。

GATE Sports Agency的創辦人林昉蓉表示，自己過去也是籃球運動員，加上曾經赴美讀書，因此期許協助更多球員圓夢，並從國中球員開始扎根，預計5年內就會有球員拿到D1獎學金。（編輯：陳政偉）1130302

#NCAA
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