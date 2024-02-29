UBA世新陳將双朝控衛轉型 坦言很多地方要學習

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）世新大學大二前鋒陳將双被教練賦予新任務，將朝控衛轉型，儘管他今天坦言還不太適應節奏，有很多地方要學習，仍帶領世新以92比76擊敗台灣師範大學，拿下在UBA大專籃球聯賽8強賽3連勝。

112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽在台北體育館舉行，8隊進行單循環賽，世新前2戰分別擊敗國立體大、虎尾科大後，今天靠著張俊生、陳將双連線，各得20分、17分，並在下半場擺脫台師大糾纏，以16分差勝出，3連勝到手，繼續朝4強邁進。

儘管世新贏球，但因為全場被對手投進16顆三分球，光是魏芃禾就包辦7顆，也讓世新教頭何正峰不太滿意，他受訪時表示：「已經提醒球員注意外線，從預賽提醒到現在，還是做不到100分，還是會被對方投到恍神 。」

談到陣中主力陳將双為各隊重點看防對象，何正峰透露，現階段不會著重陳將双要得20、30分，反而提醒陳將双多助攻、分球，朝控球後衛轉型，也有助於為日後轉入職籃做準備。

陳將双表示，從去年起教練就希望自己分攤控球的責任，進攻端吸引對手包夾後傳球、分球，並將教練下達的戰術，馬上傳達給隊友。

不過，儘管陳將双樂於助攻隊友，但他似乎還在適應控球的角色，他坦言，還是不太習慣節奏，有很多要學習的地方，「如果要往上打，這方面要更進步。 」（編輯：李亨山）1130229