世新拚UBA雙冠 教頭盼陳將双張俊生「雙刀出鞘」

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）112學年度UBA大專籃球聯賽公開一級4強賽23日將在台北小巨蛋開打，世新大學教頭何正峰今天喊話，期盼男籃主力陳將双、張俊生「雙刀出鞘」，並喊話目標男、女籃都奪冠。

UBA大專籃球聯賽公開一級4強賽，23日將由衛冕軍政治大學迎戰首闖4強的虎尾科大，而世新則要碰上健行科大。

世新男、女籃今年再度同闖4強，尋求5連霸的世新女籃將與文化大學爭奪決賽席次，世新教頭何正峰受訪時再度喊出，以男、女籃雙冠為目標。

何正峰表示，近期反覆觀看預賽、複賽對手的影片，屆時將針對對手重要得分點進行嚴加看管，在做好情蒐以及研擬對策後，就看球員在場上能否發揮。

上季榮獲新人王的陳將双，本季場均得分14.7分，4.3籃板、3.3助攻，其中得分與上季20.3分相比，明顯有落差。陳將双坦言：「本季表現並沒有到很有火花，會想辦法點燃鬥志，還有進攻慾望，可能不想讓自己持球比例太長，還有團隊球風自己有所改變，自己還在抓平衡點。」

何正峰表示，陳將双與張俊生在球隊中都扮演重要角色，期待這2把刀能夠「雙刀出鞘」。

面對接下來2場在小巨蛋的賽事，陳將双認為，每名球員來到小巨蛋應該都會特別亢奮，「只是要怎麼如何抓到一個平衡點，讓自己不要表現太過頭、怯場，盡量讓自己能夠更平常心面對，表現才能更穩定。」（編輯：陳政偉）1130321