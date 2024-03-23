UBA台師大女籃擊敗佛光 將與世新爭冠

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣師範大學今天在112學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級4強賽，迎戰佛光大學，從開賽26比9攻勢，到第3節被追到7分差，所幸後續穩住陣腳，以79比66勝出，明天將與世新大學爭冠。

台師大過去曾在100至102學年度風光締造3連霸，在那之後儘管4度闖進決賽，但都以亞軍作收，這次要挑戰隊史第4冠。

台師大4強賽出戰佛光，林佳蓉首節就獨攬10分，幫助台師大以26比9領先，而佛光次節先是追成29比42，第3節更一度追成僅剩7分差，而台師大攻守及時回神，最終以13分差迎接勝利。

台師大的林佳蓉進帳全隊最高23分，外加11籃板，她受訪時表示，剛開賽團隊防守到位，「讓進攻端更很有信心，打出很好攻勢，才能有那麼好的開場。」

談到第3節亂流，台師大總教練梁嘉音坦言，防守有點鬆懈，加上未能掌握籃板，所幸後續場上5名主力輪流挺身而出。

陳昱潔為台師大主力中鋒，在佛光重點看防下，依舊表現全面，獲得15分、10籃板、7助攻。她表示：「很多人都說，師大只要把陳昱潔守住就好，我聽到這句話其實滿生氣的，因為我隊友每個都很棒，因此我練習時提醒隊友必須要不斷跑動，只要跑出空擋，我一定都傳得到。」

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台師大明天冠軍賽將與尋求5連霸世新大學交手，林佳蓉期盼延續今天防守端氣勢，而陳昱潔同樣認同，希望能減少世新外籍生吉芙衝搶籃板次數。

另外，佛光4強賽失利，明天季軍戰將與文化大學碰頭，談到輸球主因，總教練楊淑淨認為，關鍵在於防守未交代清楚、籃板輸對手太多（輸23顆），且團隊外線直到第4節才發揮，儘管表現不如預期，但她依舊肯定球員表現。（編輯：陳政偉）1130323