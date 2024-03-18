感動南山奪HBL冠軍 政大宋昕澔征戰UBA決賽有變數

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（中央社記者陳容琛台北18日電）昨天看到母校勇奪HBL冠軍，畢業於南山高中的宋昕澔直呼很感動，不過近期因切入扭傷腳的他，本週末代表政治大學征戰UBA決賽有變數。

已連續3年與高中籃球聯賽（HBL）冠軍「擦肩而過」，南山高中昨天在冠軍戰面對光復高中，即便一度陷入雙位數落後，但在第4節上演大反撲，靠著年僅高一的射手黃瀚陞單節飆進3顆3分球，一舉打出氣勢，最後以2分之差摘下睽違8年的冠軍金盃。

包辦新人王、最有價值球員（MVP）的黃瀚陞透露，昨天興奮到凌晨才睡覺，「結束今年賽季，先好好休息一段時間。」暑假過後將升上高二，黃瀚陞表示，要扛下的責任變得更多，必須準備好自己、檢討這個賽季的不足，才能邁向新賽季。

高中生涯未能一圓HBL冠軍夢，今天出席「2024小學籃球錦標賽」的賽前記者會，大專籃球聯賽（UBA）政治大學後衛宋昕澔表示，內心超級感動，「他們從12強外卡戰一路打上來，不被外界看好，到最後拿到冠軍，我覺得滿開心的。」

UBA男、女子組4強戰將在本週於台北小巨蛋點燃戰火，其中政大要尋求4連霸，當家控衛游艾喆提到，備戰狀況還不錯，「教練也覺得都在計畫內。」只是複賽最終戰韌帶不慎稍微撕裂的宋昕澔，目前尚未進行對抗訓練，他提到一定想要回到場上，屆時再看恢復狀況，「如果真的不行，那也沒有辦法。」（編輯：張雅淨）1130318